11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое сельчан из Октябрьского района обвиняются в убийстве женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следственным управлением УСК по Гомельской области устанавливаются обстоятельства убийства 35-летней жительницы д.Ломовичи Октябрьского района, которая с июня текущего года числилась как без вести пропавшая. В милицию заявление об исчезновении поступило от ее матери. Сотрудники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали трех сельчан, которым впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления.

Следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами собрано достаточное количество фактических данных, указывающих на причастность к убийству женщины трех жителей деревни Красная Слобода. Им 19, 20 и 29 лет. Следователи с использованием видеозаписи провели допросы, проверки показаний на месте происшествия, очные ставки. Назначено проведение ряда экспертиз. "По версии следствия, 22 мая женщина уехала к своему знакомому в соседнюю деревню. Вечер она решила провести в доме его односельчанина в компании трех незнакомых мужчин. Ночью, после распития спиртного, в хозпостройке ей были нанесены удары палкой и кирпичом в область головы. От полученных травм она скончалась", - рассказала Мария Кривоногова.

Фигуранты вывезли тело женщины в лес на территории Петриковского района и закопали. "В дальнейшем, когда мужчины попали в поле зрения правоохранителей, двое из них успели перезахоронить тело в лесу, где оно и было обнаружено в ходе расследования", - сообщила официальный представитель.

Троим односельчанам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.-0-