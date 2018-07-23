Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении легковушек на трассе М6

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении легковушек на трассе М6 пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла минувшей ночью на трассе Минск-Гродно у деревни Цыборы Лидского района. Незадолго до полуночи здесь столкнулись две легковушки. "Водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь со стороны столицы, съехал за пределы проезжей части и столкнулся с дорожными ограждениями, - рассказали в ГАИ региона. - Автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где в это время двигался легковой "Киа".

Произошло лобовое столкновение. Оба водителя, а также двое пассажиров "Фольксвагена", в том числе ребенок, с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" 1969 года рождения выбрал небезопасную скорость движения.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.