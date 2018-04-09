9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Солигорского района выловили более 90 щук во время нереста, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

На озере Червоное трое жителей деревни Осово выловили сетным подъемником ("пауком") более 90 особей щуки общим весом 65 кг. Причиненный ущерб составил более Br20 тыс. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гродненском районе житель деревни Дубинка на реке Ежовица запрещенными сетными орудиями выловил 60 особей щуки весом более 20 кг. Ущерб оценивается в Br13 тыс. Браконьера задержали сотрудники гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Возбуждено уголовное дело по ст.281 УК (незаконная добыча рыбы или других водных животных).

Сотрудники Пинской инспекции также задержали двоих местных жителей, которые рыболовной сетью добыли 14 щук на водохранилище Погост. Вред оценен почти в Br3,5 тыс. Имеются основания для возбуждения уголовного дела.

В Беларуси действует локальный запрет на вылов щуки. Во всех регионах кроме Витебской области он продлится по 15 апреля, в Витебской - по 25 апреля.-0-