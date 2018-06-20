Трое жителей Столинского района вымогали у предпринимателя $15 тыс.

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Меньше суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска на раскрытие двух резонансных преступлений в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 31-летний предприниматель - гражданин Азербайджана. Он сообщил, что поздно вечером на автостоянке в деревне Высокое неизвестный выстрелил из пневматического оружия и повредил стекло его автомобиля "Лэнд-Ровер". На следующий день ночью мужчине позвонили с неизвестного номера и под угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений потребовали передать $15 тыс.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали неработающие 26-летний и 33-летний жители деревни Белоуша. Один из подозреваемых уже имел судимость за кражу и мошенничество. Сотрудники управления уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали злоумышленников в одной из лесопосадок в момент передачи предпринимателем денег. Также был установлен их соучастник - 31-летний безработный житель деревни Дубой. При осмотре автомобиля, на котором приехали вымогатели, был найден пневматический пистолет.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям о вымогательстве и хулиганстве. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности задержанных к совершению других преступлений на территории Брестской области.-0-