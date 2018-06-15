Троллейбус сбил 12-летнюю велосипедистку в Бресте

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус сбил несовершеннолетнюю велосипедистку в Бресте, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июня в 19.20 на ул. 28 июля. По предварительной версии, троллейбус под управлением 44-летнего водителя двигался в сторону ул. Луцкой. За перекрестком с ул. Чичерина водитель наехал на 12-летнюю школьницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись при этом. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения головы и была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской больницы.

Установлено, что стаж водителя троллейбуса составляет 21 год. К административной ответственности он привлекался 3 раза - в 2008 и 2014 годах по ч.1 ст.18.23 и ч.6 ст.18.14 КоАП. Водитель был трезв, у него была взята кровь на исследование.

По данному факту сотрудники межрайонного отдела СК проводят проверку.

В управлении ГАИ напомнили о необходимости повышения бдительности водителей на дороге в период летних каникул. Родители должны систематически контролировать местонахождение своего ребенка, напоминать ему основные требования Правил дорожного движения. "Дети могут быть беспечны и не соблюдать правила безопасности при пересечении проезжей части. Взрослые должны быть вдвойне ответственны", - подчеркнули в УГАИ.

С начала года на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых 4 ребенка погибли и 43 получили различные травмы и увечья.-0