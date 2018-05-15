Троллейбус загорелся в центре Бреста

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на центральной улице загорелся троллейбус, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня в час-пик на Кобринском путепроводе. В 8.06 спасателям поступило сообщение о задымлении в троллейбусе. На место происшествия выбыли экстренные службы. Водитель до прибытия сотрудников МЧС ликвидировал возгорание, возникшее в моторном отсеке. Никто не пострадал.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Устанавливаются точные причины случившегося.-0-