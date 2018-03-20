Троллейбусное движение в Минске в районе пл.Богушевича временно остановлено из-за повреждения сети

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение по ул. Кальварийская в районе пл.Богушевича временно остановлено из-за повреждения контактной сети, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"С 11.45 произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 4, 7, 9, 12, 13, 40, 44, 46, 53, 57. Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44, 57 организовано по ул.Тимирязева, маршрутов № 40, 53 - до пл.Жукова", - отметили на предприятии.-0-