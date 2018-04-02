2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трубопровод холодного водоснабжения прорвало на ул. Уборевича в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел на ул.Уборевича,176 - прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. На месте работает аварийная бригада водоканала. В результате истечения воды подтоплено подвальное помещение в административном здании по ул.Уборевича, 99.
Как сообщили в УП "Минскводоканал", в связи с повреждением на водоводе в районе ул.Уборевича снижено давление воды в микрорайонах Чижовка, Серебрянка, Лошица, в Октябрьском районе. Ведутся работы по восстановлению режима водоснабжения.
По данным диспетчерской службы УП "Минскводоканал" на 10.00, давление в микрорайоне "Шабаны" нормализовано в полном объеме.-0-
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