2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трубопровод холодного водоснабжения прорвало на ул. Уборевича в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел на ул.Уборевича,176 - прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 1020 мм. На месте работает аварийная бригада водоканала. В результате истечения воды подтоплено подвальное помещение в административном здании по ул.Уборевича, 99.

Как сообщили в УП "Минскводоканал", в связи с повреждением на водоводе в районе ул.Уборевича снижено давление воды в микрорайонах Чижовка, Серебрянка, Лошица, в Октябрьском районе. Ведутся работы по восстановлению режима водоснабжения.

По данным диспетчерской службы УП "Минскводоканал" на 10.00, давление в микрорайоне "Шабаны" нормализовано в полном объеме.-0-