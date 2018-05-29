29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цистерна с битумом перевернулась на трассе в Докшицком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

ДТП произошло днем 28 мая на 169-м км трассы Р-86 в районе деревни Березино. Водитель автомобиля МАЗ ДРСУ-145 Глубокского района вез цистерну с битумом из Лепеля в Глубокое. На извилистой дороге мужчина не справился с управлением, грузовик съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 37-летний работник ДРСУ и его 27-летний попутчик-пассажир - гражданин России - оказались заблокированы в салоне.

Работники МЧС помогли освободить пострадавших. Оба мужчины c травмами различной степени тяжести переданы бригаде скорой медицинской помощи и госпитализированы.-0-