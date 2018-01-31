Цистерна с дизельным топливом опрокинулась в Докшицком районе

31 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Грузовой автомобиль с цистерной, в которой находилось 26 т топлива, опрокинулся в Докшицком районе. Информация о происшествии размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о ДТП поступило спасателям 30 января около 17.00. В деревне Слобода Докшицкого района водитель автомобиля с прицепом-цистерной не справился с управлением транспортного средства, и оно опрокинулось. Из цистерны вылилось около 1 т топлива, пострадавших нет.
Работники МЧС провели работы по предотвращению возгорания перевозимого горюче-смазочного материала. Аварийная бригада РДУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" (собственник груза) перекачала топливо и поставила автоцистерну в транспортабельное положение. Районной инспекцией Витебского областного комитета природных ресурсов проводится мониторинг состояния окружающей среды и оценка причиненного ущерба.-0-
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