У двух валютчиков в Бресте изъяли свыше $60 тыс. в эквиваленте

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Бреста задержали с поличным двух валютчиков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Валютчики были задержаны 3 января в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. На территории гаражного массива неработающие брестчанин 1969 года рождения и 50-летний житель Каменецкого района производили обмен валюты. При осмотре сотрудники милиции обнаружили и изъяли у них денежные средства в эквиваленте свыше $60 тыс.
В отношении мужчин составлены административные материалы, проводятся проверочные мероприятия.-0-
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