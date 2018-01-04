У двух валютчиков в Бресте изъяли свыше $60 тыс. в эквиваленте

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Бреста задержали с поличным двух валютчиков, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Валютчики были задержаны 3 января в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. На территории гаражного массива неработающие брестчанин 1969 года рождения и 50-летний житель Каменецкого района производили обмен валюты. При осмотре сотрудники милиции обнаружили и изъяли у них денежные средства в эквиваленте свыше $60 тыс.

В отношении мужчин составлены административные материалы, проводятся проверочные мероприятия.-0-