У мамы выпавшего из окна мальчика в крови обнаружено 2,6 промилле алкоголя

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства выпадения четырехлетнего мальчика из окна жилого дома, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Около половины десятого вечера четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в Гродно. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали.

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"Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов дома. Выяснилось, что мальчик вместе с мамой находился в гостях. Взрослые употребляли спиртные напитки, не обращая внимания на ребенка, что и привело к трагедии. Содержание алкоголя в крови его матери составило 2,6 промилле", - отметил Сергей Шершеневич. Также установлено, что родители ребенка злоупотребляют спиртными напитками, неоднократно привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Отец его сейчас находится в лечебно-трудовом профилактории.

Проверка по этому факту продолжается. Степень тяжести полученных мальчиком телесных повреждений определят специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Следователи обстоятельно выясняют не только вопросы, связанные с падением ребенка, но и деятельностью субъектов профилактики по контролю за проблемной семьей. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.-0-