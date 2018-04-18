У минчанина изъяли более 69 тыс. стероидных препаратов

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у минчанина более 69 тыс. стероидных препаратов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД и ГУВД Мингорисполкома задержали 26-летнего жителя Минска, который незаконно продавал стероиды. "Неработающий минчанин с февраля по март 2018 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по реализации знакомым спортсменам стероидных фармакологических препаратов, не имея на это специального разрешения (лицензии). В ходе осмотра его квартиры были изъяты анаболические препараты на общую сумму почти Br132 тыс. В числе изъятого более 67 тыс. таблеток, около 2,3 тыс. ампул, привезенных из России", - рассказали в ГУВД.
Сотрудники ОБЭП Заводского РУВД составили в отношении минчанина административный протокол по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).
В ГУВД напомнили, что предпринимательская деятельность без государственной регистрации либо без нее и специального разрешения, когда такая лицензия обязательна, влечет наложение штрафа в размере до Br2350 с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.-0-
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