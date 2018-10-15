15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. У жителя Кобрина изъяли более 400 л спирта, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вечером 13 октября на автодороге Кобрин-Береза вблизи д.Запруды сотрудники милиции задержали автомобиль Audi 100 под управлением неработающего жителя Кобрина 1979 года рождения. В автомобиле находилось 46 пластиковых канистр со спиртом без документов. По месту жительства мужчины в хозпостройке правоохранители обнаружили еще 6 канистр со спиртом, хранившихся без документов.

Спирт общим объемом 423 л на сумму более Br4,2 тыс. изъят. Проводится проверка.-0-