У жителя Кобрина изъяли пистолет и ружье

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. У главы одного из фермерских хозяйств Кобринского района правоохранители изъяли незарегистрированные пистолет ТТ и охотничье ружье, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия со стороны 54-летнего жителя районного центра выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В принадлежащем мужчине доме сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с ОМОН УВД обнаружили незарегистрированные пистолет Токарева образца 1933 года и двуствольное шомпольное охотничье ружье 13-го калибра.
По заключению экспертов, пистолет калибра 7,62 и ружье являются пригодными для стрельбы. Оружие изъято.
Кобринский РОСК в отношении жителя Кобрина возбудил уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома.
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