У жителя Полоцкого района изъяли почти 50 г мощнейшего опиоида

28 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У жителя Полоцкого района изъяли почти 50 г сильнодействующего наркотика, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

"1 г такого наркотика считается крупной партией. Подобного вещества не приходилось задерживать на территории Витебской области несколько последних лет", - сказал Виталий Сапроненко.

В поле зрения сотрудников по наркоконтролю Полоцкого РОВД попал ранее судимый 37-летний мужчина. По предварительной информации, он перевозил наркотики из Витебска в Полоцк. Чтобы выяснить все обстоятельства, милиционеры провели оперативно-разыскные мероприятия. Вечером 27 августа мужчину задержали в Полоцке. Во время обыска было изъято почти 50 г особо опасного наркотического вещества карфентанил (является одним из самых мощных опиоидов), которое он прятал внутри себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-