У жителя Жлобина изъяли более полукилограмма марихуаны

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Жлобинского РОВД задержали жителя райцентра, в гараже у которого обнаружено и изъято более 0,5 кг марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Во время обыска в тайнике, расположенном в гараже, было обнаружено 4 свертка с высушенным растительным веществом общей массой 0,5 кг. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Наркотик был изъят, а хозяин гаража задержан. К месту обыска мужчина приехал на автомобиле.

Районным отделом Следственного комитета действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 13 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Во время задержания у правоохранителей вызвало подозрение состояние мужчины - присутствовали признаки наркотического опьянения. Однако пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В отношении жителя Жлобина составлен административный протокол по статье 18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) КоАП Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 50 до 100 БВ (1 БВ в настоящее время равняется Br24,5) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.-0-