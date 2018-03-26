УБЭП предотвратило поставку минским дорожникам более 233 т некачественного цемента

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Мингорисполкома предотвратили поставку минским дорожникам более 233 т некачественного цемента, сообщили БЕЛТА в МВД.
УБЭП сопровождал закупку, проводимую КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома". "Установлен факт заключения договора с ООО "Цемэксперт" на поставку цемента, несоответствующего требованиям конкурсной документации и СТБ", - проинформировали в МВД.
В итоге сотрудники УБЭП предотвратили поставку 233,2 т цемента несоответствующего качества на сумму Br97,9 тыс.-0-
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