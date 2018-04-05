Убийство десятилетней давности раскрыто в Гомеле

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле раскрыто убийство десятилетней давности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

Трагические события разворачивались в 2008 году. Январским утром тело женщины во дворах по улице Тимофеенко областного центра обнаружили работники ЖЭУ. Погибшей оказалась жительница Гомеля 1969 года рождения, фрезеровщица одного из предприятий города.

Тогда было установлено, что накануне после работы женщина отправилась в гости к коллеге, где до позднего вечера выпивала. Хозяева уговаривали женщину остаться у них на ночь, однако гомельчанка решила пойти домой. На остановку ее провела и посадила в автобус мать коллеги. Затем женщину видели на автовокзале: она пыталась уехать на такси, однако водители ответили отказом из-за состояния алкогольного опьянения потенциальной пассажирки. Далее цепочка событий оборвалась.

Обеспокоенные родственники обзванивали знакомых и коллег пропавшей, вытрезвители и больницы. И только через несколько дней стало известно, что гомельчанка погибла. По данным экспертизы, смерть наступила из-за множества телесных повреждений, нанесенных женщине.

На обвиняемого удалось выйти при проведении комплекса мероприятий спустя 10 лет. Из Гомельского СИЗО вышел житель Буда-Кошелевского района, который, как выяснилось, в дни убийства находился в Гомеле. Мужчина отрицает свою вину, однако данные экспертизы указывают на его причастность. Сейчас он проходит судебно-психиатрическую экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 139 УК Беларуси (убийство с особой жестокостью).-0-