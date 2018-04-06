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Убившая мужа брестчанка после принудительного лечения через 30 лет лишила жизни сына

Происшествия 06.04.2018 | 17:40
Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Страдающая от психического заболевания брестчанка убила мужа, а через 30 лет лишила жизни сына, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года. Во время ссоры с сыном 67-летняя жительница Бреста нанесла ему не менее семи ударов топором по голове, а затем сдавила горло. От полученных травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. В ходе следствия выяснилось, что 30 лет назад при схожих обстоятельствах женщина убила своего мужа. Тогда по медицинским показаниям к ней были применены принудительные меры безопасности и лечения.

Во время расследования женщина в очередной раз прошла психолого-психиатрическую экспертизу. По заключению специалистов, в период совершения преступления она не осознавала значения своих действий и не могла руководить ими. Следствие пришло к выводу, что обвиняемая нуждается в применении к ней принудительных мер безопасности и лечения с помещением в стационар под строгим наблюдением.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-

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Теги
Брестская область, Следственный комитет, убийство
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