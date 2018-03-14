Убивший из ревности жену житель Столинского района приговорен к 15 годам колонии

14 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Столинского района, убившему из ревности супругу, сообщила БЕЛТА помощник председателя Брестского областного суда Снежана Гришкевич.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство с особой жестокостью). На основании санкции статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Как сообщалось БЕЛТА, трагедия в многодетной семье произошла 4 сентября. Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 37-летний житель деревни Маньковичи на почве ревности ударил 35-летнюю жену кухонным ножом в область сердца. Для женщины ранение оказалось смертельным - спустя полтора часа она скончалась в центральной районной больнице. Сам ревнивец после совершенного преступления пытался покончить жизнь самоубийством - ударил себя несколько раз в грудь ножом, повредив легкое.
Семья воспитывала трех несовершеннолетних детей 2004, 2005 и 2011 годов рождения. Женщина работала помощником воспитателя в яслях-саду в районном центре.-0-
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