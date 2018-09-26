Участники нападения на дом предпринимателя в Пинске приговорены к срокам до 14 лет

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска вынес приговор в отношении обвиняемых в совершении разбойного нападения на частный дом в Пинске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Фигуранты получили от 9 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Максимальное наказание назначено 29-летнему белорусу. Он признан виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере, незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном их перемещении через госграницу Беларуси. Кроме того, его признали виновным в умышленном уничтожении и повреждении имущества, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, хищении огнестрельного оружия, боеприпасов. По этим же статьям (за исключением незаконного перемещения оружия через госграницу) виновен его подельник - 33-летний россиянин. Он приговорен к 13 годам 6 месяцам.

Еще двое россиян 36 и 43 лет, которые также обвинялись по нескольким статьям, получили 12 лет 6 месяцев и 12 лет колонии соответственно, 27-летний белорус признан виновным в пособничестве в разбое и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Суд обязал обвиняемых в солидарном порядке выплатить в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда в размере Br35 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, преступление было совершено в Пинске вечером 4 января. Злоумышленники в масках проникли в дом индивидуального предпринимателя, связали его жену и 11-летнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Преступники завладели деньгами и имуществом на Br26 тыс., однако хозяин дома успел нажать тревожную кнопку. Наряду Департамента охраны бандиты оказали активное вооруженное сопротивление. Во время задержания двое из них получили огнестрельные ранения и были задержаны. Телесные повреждения получил сотрудник милиции. Предприниматель и его семья не пострадали. На следующий день, 5 января, были задержаны еще двое подозреваемых. Также был установлен пособник нападавших.-0-