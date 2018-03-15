Учредитель преднамеренно обанкротил свою фирму в Могилеве

15 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело по фактам преднамеренного банкротства возбуждено по материалам управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области в отношении директора могилевской фирмы, занимающейся оптовой торговлей кормовых добавок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Могилевской области Александр Шаройкин.

Во время проверки было установлено, что 34-летний директор общества с ограниченной ответственностью (он же его единственный учредитель) вывел из предприятия Вr44,1 тыс., заключив договор беспроцентного займа между собой и ООО. Деньги он не вернул, что в дальнейшем привело к невозможности исполнения долговых обязательств фирмы перед бюджетом в виде неуплаченных налогов в сумме Вr17 тыс. и иными кредиторами в сумме Вr5,6 тыс. Полученный беспроцентный заем он использовал на собственные нужды.

Таким образом, своими действиями директор общества создал неплатежеспособность предприятия, повлекшую причинение ущерба кредиторам на Вr22,6 тыс.

В отношении него прокуратурой Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 240 УК Республики Беларусь (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство). Ему грозит наказание в виде штрафа, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.-0-