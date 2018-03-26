Учредитель торгового предприятия в Шкловском районе подозревается в мошенничестве

26 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Шкловским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора одного из частных предприятий, расположенного в Шкловском районе. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

54-летний житель Минска, являясь учредителем и директором частного торгового унитарного предприятия, находившегося в неблагополучном финансовом положении, в мае 2017 года заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью, в соответствии с которым получил на условиях отсрочки платежа мясо птицы. Однако руководитель не собирался выполнять принятые на себя обязательства, а полученной продукцией стоимостью более Вr41 тыс. распорядился по своему усмотрению.

Действия подозреваемого следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Следствие располагает информацией, что фигурант аналогичным образом завладел имуществом и других предприятий Республики Беларусь. В связи с этим проводится работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и рынка сбыта продукции", - сказала Оксана Соленюк.-0-