28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Следственным комитетом принято решение о передаче уголовного дела о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд", - проинформировали в Следственном комитете. Ранее по делу проводились дополнительные следственные действия.

Как сообщалось, после предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым. После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. Следствие разрабатывало три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.-0-