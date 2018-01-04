Уголовное дело о разбойном нападении заведено на пытавшегося ограбить минскую АЗС

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении на автозаправочной станции в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Центральным (Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК (разбой). С подозреваемым работают следователи. "Минчанин угрожал оператору АЗС и завладел более Br200, продуктами питания и спиртными напитками, - рассказала Марина Дранькова. - Прибывшие на место сотрудники милиции задержали подозреваемого. При осмотре прилегающей территории было обнаружено похищенное имущество и похожий на обрез ружья предмет, который использовался мужчиной для устрашения во время противоправных действий".

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, назначены криминалистические экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются потерпевшая и свидетели.

Как сообщалось, попытка ограбления произошла сегодня около 10.00 на одной из автозаправочных станций по ул. Тимирязева в Минске. Мужчина, угрожая похожим на обрез ружья предметом, потребовал у операторов АЗС выручку. Работники не растерялись и, действуя в полном соответствии с инструкцией, смогли передать сигнал тревоги правоохранителям.-0-