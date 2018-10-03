Уголовное дело о смертельном ДТП под Глусском возбудили в отношении 20-летнего водителя

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 20-летнего водителя Mercedes C220 возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП под Глусском, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Дело об аварии расследует Глусский районный отдел Следственного комитета. "По данным следствия, 2 октября 20-летний водитель автомобиля Mercedes C220 двигался по автодороге Глуск - Зорька в направлении агрогородка Заелица. Около 10.00 на 18-м км автодороги он не выбрал безопасную скорость, и автомобиль занесло. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Renault 19", - рассказали в СК.

В результате аварии водитель Renault, а также пассажир Mercedes получили смертельные травмы. Находившийся за рулем Mercedes мужчина и 10-летний пассажир Renault госпитализированы. По предварительным данным, оба водителя были трезвы. "В отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ", - проинформировали в следственном ведомстве.

Для выяснения всех обстоятельств аварии следователи обращаются к гражданам, ставшими свидетелями ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Могилевской области +375293102911 (круглосуточно).-0-