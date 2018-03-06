Уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве возбуждено в Смолевичском районе

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело по факту смертельного травмирования рабочего на стройплощадке возбуждено Смолевичским районным отделом Следственного комитета. Несчастный случай произошел 2 сентября 2017 года на территории ОАО "Смолевичи Бройлер". Во время строительных работ обрушились леса, на которых находился каменщик, 53-летний житель Быховского района. От полученных травм он скончался. При осмотре места происшествия следствием с участием экспертов были собраны и зафиксированы материалы и следы, назначен ряд экспертиз, в том числе строительно-техническая.

На основании полученных данных предварительно установлено, что должностным лицом подрядной организации, выполнявшей работы на объекте, не были приняты должные меры по обеспечению безопасности строительного процесса. "По указанию мастера строительно-монтажного участка рабочие находились на мостках без страховочного троса, когда ожидали цементный раствор для кладки кирпичной стены. После погрузки поддонов с кирпичами на подмости была превышена допустимая нагрузка, и они обрушились в зоне работы каменщика", - рассказала Татьяна Белоног.

На мастера заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 УК Беларуси). К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, и заключения экспертиз.

Расследование продолжается.-0-

Фото УСК по Минской области