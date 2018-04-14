Уголовное дело по факту смерти на лесосеке заведено на предпринимателя из Ивацевичей

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел утром 13 марта. Работающий в сфере лесозаготовок индивидуальный предприниматель из Ивацевичей вблизи деревни Мостыки Березовского района занимался разработкой лесосеки. Прежде чем начать пилить дерево, мужчина не убедился, что трудившийся вместе с ним житель Ивацевичского района 1968 года рождения находится на безопасном расстоянии. В результате спиленный ствол травмировал сельчанина. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался на месте происшествия.
Березовским райотделом Следственного комитета в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств случившегося.-0-
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