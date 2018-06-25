Уголовное дело возбудили по факту взрыва на бобруйском "ФанДОКе"

25 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины и безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 302 УК Республики Беларусь). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области.

Как сообщалось, взрыв пылевоздушной смеси произошел 21 июня около 19.00 в сушильном барабане производственного цеха ОАО "ФанДОК". В результате взрыва частично повреждено здание указанного цеха. В реанимационное отделение учреждения здравоохранения с термическим ожогом 40% поверхности тела бригадой скорой медицинской помощи доставлен и госпитализирован оператор сушильного отделения, 1995 года рождения.

В цеху ОАО "Фандок" произошел взрыв, есть пострадавшие Взрыв, повлекший возгорание, произошел около 19.00. На тот момент в производственном помещении находились работники. Один рабочий с ожогами доставлен в больницу.

"В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий: допросы работников, должностных лиц, выемка документов, назначены необходимые экспертные исследования по установлению причин взрыва и иных обстоятельств", - сказала Оксана Соленюк.-0-