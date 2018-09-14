Уголовное дело возбуждено по ДТП с двумя погибшими в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску устанавливает обстоятельства аварии на ул.Седых в Минске, в которой погибли двое молодых людей, сообщили БЕЛТА в СК.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Следователи назначили автотехнические исследования, в ходе которых экспертам предстоит установить скорость движения автомобиля и его техническое состояние в момент происшествия. С помощью судебно-медицинских экспертиз будет установлено, находились ли молодые люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - рассказали в Следственном комитете.

Известно, что ранее оба привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Следователи просят людей, обладающих информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам в Минске 389-55-55 или 389-54-49.

Как сообщалось, авария произошла 14 сентября около семи утра. Автомобиль "Мазда 6" вылетел в левый кювет и столкнулся с деревом. В результате 26-летний и 22-летний мужчины, которые находились в автомобиле, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Следователи устанавливают, кто именно был за рулем легковушки.-0-