Уголовное дело возбуждено по ДТП с погибшими руководителями Белорусской федерации плавания

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту аварии с погибшими руководителями Белорусской федерации плавания, произошедшей в районе деревни Барсуки в Лепельском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Дело возбуждено по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали дорожную обстановку в момент аварии. По уголовному делу для определения степени тяжести и локализации телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. Для установления технического состояния двух автомобилей назначены автотехнические экспертизы.

Установлено, что 1 марта около 18.20 на 139-м км автодороги Минск-Витебск автомобиль Geely выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом. Автомобилем Geely управляла 60-летняя жительница Минска, которая с телесными повреждениями была доставлена в учреждение здравоохранения и около 20.00, не приходя в сознание, умерла. На переднем сидении в автомобиле Geely ехала 43-летняя жительница Солигорского района, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. 50-летний водитель Volvo (житель Лиды Гродненской области) не пострадал.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, или располагающим какой-либо информацией об аварии, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).-0-