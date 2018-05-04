Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием скорой в Могилеве

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадали три человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе для определения степени тяжести травм, полученных пострадавшими. Следственные действия продолжаются.

Установлено, что утром 1 мая житель Могилева за рулем автомобиля Ford Fusion на перекрестке улицы Габровская и проспекта Пушкинский не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате медицинская "Газель" опрокинулась и столкнулась с Citroen. Водитель автомобиля Citroen и медицинские работники, ехавшие в автомобиле скорой медпомощи, с травмами различного характера были госпитализированы.-0-