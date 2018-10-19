Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием служебного авто ГАИ в Гомеле

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ и BMW. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

ДТП произошло в Гомеле 17 октября. "Следствие располагает информацией, что в момент столкновения на автомобиле оперативного назначения, двигавшегося по встречной полосе, были включены маячки и звуковая сигнализация", - уточнила официальный представитель УСК.

В результате аварии в медучреждения доставили двух 23-летних инспекторов ДПС и 35-летнего водителя BMW. Госпитализирован только сотрудник ГАИ, находившийся в момент аварии на пассажирском сидении.

По уголовному делу по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) проводится комплекс следственных действий, назначены судебно-медицинские и судебные автотехнические экспертизы.

По словам Марии Кривоноговой, правовая оценка действиям водителей транспортных средств в части соблюдения ими требований ПДД будет дана по результатам расследования.

Свидетелей и очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих значимой информацией о ДТП, в том числе обладающих записями видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам в УСК: 69-30-77, (8044) 763-64-12.-0-