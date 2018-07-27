Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей на пожаре под Минском

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели на пожаре двух детей в Минском районе возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Следствием установлено, что незадолго до пожара дети были оставлены в комнате общежития их отцом. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", - проинформировали в СК.

Как сообщалось, о пожаре в комнате на пятом этаже пятиэтажного общежития в поселке Лесной Минского района стало известно около полуночи 26 июля. Спасатели вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи двух детей - 4-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Они находились в бессознательном состоянии. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали их смерть.

Дети проживали с отцом. На момент происшествия находились дома одни.-0-