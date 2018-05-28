28 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей в Бобруйске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следователи устанавливают обстоятельства возгорания, которое произошло ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома по бульвару Приберезенскому в Бобруйске. После ликвидации пожара сотрудники МЧС в спальне обнаружили тела двух шестилетних детей (мальчик и девочка).

40-летняя мать погибших детей вместе со старшим 11-летним сыном во время пожара по месту жительства отсутствовала.

Прибывшая следственно-оперативная группа с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории УСК по Могилевской области провела тщательный осмотр места происшествия и предварительно установила, что очаг возгорания находился на диване в гостиной. По факту гибели двух детей Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы соседей, работников государственных органов и иных служб, изучается документация", - сказала Оксана Соленюк.

По данным следствия, семья на учете, как находящаяся в социально опасном положении, не состояла. Мать погибших детей задержана и дает показания.-0-