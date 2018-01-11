Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек на пожаре в Борисовском районе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели пяти человек на пожаре. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства пожара. "На основании анализа первичных следственных данных, по предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина смерти мужчин будет известна по результатам судебно-медицинских экспертиз", - рассказала Татьяна Белоног.

Ход проведения расследования взят на контроль руководством областного управления Следственного комитета. Для установления причины пожара и других обстоятельств назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам областного управления ГКСЭ.

Как сообщалось, ночью 11 января поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Стайки Борисовского района. В ходе тушения пожара сотрудники ГРОЧС обнаружили тела пяти погибших. После локализации возгорания к работе незамедлительно приступила следственно-оперативная группа. Следователи совместно с экспертами тщательно исследовали обстановку, установлены личности погибших граждан: житель дома, 1986 года рождения, а также находившиеся в гостях четверо мужчин, 1961, 1983, 1987, 1988 годов рождения. Согласно пояснениям очевидцев, накануне в доме компания распивала спиртное, при этом топилась печка.-0-