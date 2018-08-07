Уголовное дело возбуждено по факту незаконных действий с оружием в одной из воинских частей в Барановичах

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту незаконных действий с оружием и боеприпасами в одной из воинских частей в Барановичах возбуждено уголовное дело, сообщила 6 августа в эфире телеканала ОНТ пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик, сообщает БЕЛТА.

По словам Натальи Гаврусик, факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выявил командир одной из воинских частей. "Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все фигуранты задержаны, проводятся следственные действия. Ряд должностных лиц уже привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметила она.

Речь идет об одной из частей Барановичского гарнизона. Там сейчас проводят проверку. В Минобороны также сообщили, что во всех воинских частях и соединениях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.-0-