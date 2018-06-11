11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ночной аварии с мотоциклистом в Орше, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"По факту аварии Оршанским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские", - проинформировала Светлана Сахарова.

Уголовное дело возбуждено по факту ночной аварии с мотоциклистом в Орше "По факту аварии Оршанским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси. Следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские", - проинформировала Светлана Сахарова.

Авария произошла сегодня около 00.30. Мужчина 1988 года рождения на незарегистрированном мотоцикле Kawasaki ZX-9R возле дома №6 по ул.Ленина не справился с управлением и опрокинулся. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. Его пассажирка 1998 года рождения с травмами доставлена в больницу. Угрозы ее жизни нет. Девушка ехала на мотоцикле в шлеме, водитель - без.-0-