Уголовное дело возбуждено по факту повреждения имущества в результате пожара складов в Гатово

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения имущества по неосторожности (ст.219 УК) в результате пожара складов в агрогородке Гатово, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Как сообщалось, вечером 25 января на территории транспортно-логистического центра в агрогородке Гатово Минского района в одном из складов произошел пожар. Возгорание распространилось на соседние помещения, ангары, где находились грузовые и легковые автомобили, спецтехника, бакалея. В результате инцидента было повреждено имущество, никто не пострадал.

Следователями с привлечением экспертов в области пожаротехники проведено несколько осмотров места происшествия, зафиксированы следы, изъяты предметы и объекты, опрошены очевидцы. В рамках расследования допрашиваются свидетели, работники и должностные лица организаций, назначены необходимые экспертные исследования для установления причин пожара и иных обстоятельств произошедшего. К материалам уголовного дела приобщены записи с камер видеонаблюдения. Изучается изъятая документация, касающаяся электроснабжения, правил пожарной безопасности и других вопросов осуществления деятельности. Комплекс следственных действий продолжается.-0-