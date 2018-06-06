6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения на мужчину в Столбцовском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Столбцовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц с причинением тяжкого телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 УК). "Прибывшая по вызову потерпевшего следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, установила общий характер произошедшего. Анализ зафиксированных следов, отработка местности определили дальнейшее направление работы задействованных в раскрытии преступления правоохранительных ведомств", - проинформировала Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению разбойного нападения. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления сезонные рабочие одного из сельхозпредприятий - 46-летний житель Воложинского района и 48-летний житель Логойского района. Первого сотрудники уголовного розыска задержали в Воложинском районе. Второй подозреваемый разыскивается. "По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий, по изъятым следам и предметам назначен ряд экспертиз, с задержанным работают следователи, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию второго фигуранта", - добавила официальный представитель УСК.

Как сообщалось, днем 5 июня в Столбцовский РОВД позвонил 79-летний житель деревни Денисы и сообщил, что около часа назад на него напали. В незакрытый дом пенсионера зашли двое неизвестных и под угрозой ножа начали требовать деньги. Нападавшие связали хозяина, ранили его ножом и похитили Br3 тыс., после чего скрылись. Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости был госпитализирован.

Второй нападавший, по имеющимся сведениям, мог направиться в Минск. В связи с разбойным нападением управление уголовного розыска УВД Минского облисполкома разыскивает ранее неоднократно судимого 48-летнего Романа Стаселовича, уроженца деревни Добовичи Ивьевского района Гродненской области. На вид ему около 50 лет, рост 160-170 см, волосы темные и коротко пострижены. Был одет в черную майку, темные джинсы, обувь светлого цвета, имел сумку через плечо. Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в УВД Минского облисполкома. Контактные телефоны: 8-017-229-05-90, 8-029-665-10-06, 8-029-614-14-46, 8-029-343-28-00. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.-0-