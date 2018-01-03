Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Миорах

3 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Миорский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого одна женщина погибла, вторая - травмирована, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Установлено, что 2 января в 19.55 водитель 1991 года рождения управлял личным автомобилем Volkswagen Jetta. На улице Коммунистической возле дома №8 в Миорах автомобиль сбил двух пенсионерок, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. 68-летняя местная жительница от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии. Вторая женщина 69 лет получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимацию местной больницы. Установлено, что в момент аварии она была трезва.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Проводится допрос водителя, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства аварии.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-