Уголовное дело возбуждено по факту смерти водителя погрузчика на "Белшине"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено после проверки по факту смерти водителя погрузчика на территории ОАО "Белшина", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Причинение смерти по неосторожности - таков состав преступления, подозреваемым в котором стал водитель второго погрузчика.

Как сообщалось, 28 февраля около часа ночи на территории завода крупногабаритных шин перевернулся 3-тонный погрузчик. Водитель погиб. Установлено, 36-летний мужчина помогал вытянуть другой погрузчик, который застрял в снегу при транспортировке партии покрышек. Во время буксировки колесо пришедшего на помощь погрузчика попало в снежную яму, машина упала на бок. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.-0-