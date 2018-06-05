Уголовное дело возбуждено против бригады строителей в Витебске за нелегальный бизнес

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске группа строителей на нелегальном бизнесе за три года заработала около Br40 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Незаконную предпринимательскую деятельность граждане осуществляли с 2015 по 2018 год, получив доход в крупном размере. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.233 УК, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, а также взыскание незаконно полученного дохода.

Бригада строителей в составе трех человек, занимавшаяся изготовлением срубов домов и бань по индивидуальным заказам, была установлена управлением ДФР КГК по Витебской области в результате оперативно-разыскных мероприятий. Чтобы не уплачивать налоги от данной деятельности, мужчины не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Клиентов они находили через объявления в интернете и с помощью знакомых. -0-

Фото УДФР КГК по Витебской области