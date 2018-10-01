Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора Ореховского льнозавода

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области в отношении бывшего директора Ореховского льнозавода возбудила уголовное дело за служебную халатность, сообщили БЕЛТА в прокуратуре региона.

"Несмотря на модернизацию ОАО "Ореховский льнозавод" объемы производства товаров и выручка от их реализации оказались недостаточными для выхода на безубыточную работу. Бывший директор акционерного общества не обеспечил соблюдение требований отраслевого регламента возделывания льна-долгунца, что причинило заводу ущерб на Br36,3 тыс. В итоге прокуратура Витебской области возбудила в отношении последнего уголовное дело за служебную халатность по ст.428 УК Беларуси", - рассказали в прокуратуре.

Критические замечания прокуроров вызвала и деятельность представителей государства ОАО "Ореховский льнозавод", на которых возлагались обязанности по защите экономических интересов Витебской области. Их позиция нередко была необоснованной, а отчеты недостоверно отражали состояние дел на предприятии.

Органы прокуратуры Витебской области проверили исполнение законодательства в льняной отрасли. Среди основных недостатков - оставление без замены энергозатратной технологии возделывания и переработки льнопродукции, бесхозяйственность при учете, хранении и эксплуатации сельскохозтехники, отсутствие надлежащего контроля за выпуском изделий и непроизводственные потери при уборке урожая. Все это способствовало причинению материального вреда профильным предприятиям.

До настоящего времени в области не решены вопросы погашения задолженности и распоряжения имуществом ликвидированных льнозаводов. Не реализованы складские запасы готовой льнотресты 2008, 2011, 2016 и 2017 годов, ее качественные характеристики во многом утеряны. Не приняты решения по дальнейшему использованию зданий Браславского, Ушачского, Полоцкого и других предприятий по переработке льна. При этом здания частично разрушены, некоторые из них уже в аварийном состоянии. "Бесхозная сельхозтехника, оборудование и иные материальные ценности обнаружены на территории ликвидированных предприятий Чашникского и Шумилинского районов. Не были задействованы в полной мере льносеющие и льноуборочные агрегаты Миорского и Кохановского заводов", - пояснили в прокуратуре области.

Кроме того, специалисты установили нарушения при организации закупок за счет собственных средств. Локальные нормативные правовые акты предприятий не отвечали требованиям антикоррупционного законодательства, организации не размещали в открытом доступе на официальном сайте ИС "Тендеры" информацию о закупках товаров (работ, услуг), а сами закупки проводились с нарушением сроков.

"По результатам проверок прокуроры внесли руководителям предприятий четыре представления, вынесли два предписания, принесли протест и привлекли виновных должностных лиц к административной ответственности. Прокуратура области направила председателю Витебского облисполкома информационную записку о состоянии законности в льняной отрасли региона", - проинформировали в прокуратуре области.-0-