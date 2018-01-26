26 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух витебчан за жестокое убийство женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по п.6, 15 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) по факту убийства 43-летней женщины, тело которой было обнаружено ночью 24 января в квартире по пр-ту Черняховского.

Фото УСК по Витебской области

По подозрению в совершении преступления задержаны 41-летний хозяин квартиры и его 32-летний знакомый, которые накануне распивали спиртные напитки с потерпевшей. На причастность к совершению преступления проверяются еще двое мужчин, задержанных сотрудниками милиции.

Все подозреваемые являются неработающими жителями областного центра. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.

По результатам судебно-химической экспертизы установлено, что в момент смерти женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле погибшей судмедэксперты зафиксировали множественные ссадины туловища и конечностей, а также травмирующие воздействия, причиненные тупым твердым предметом. Основной причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. -0-