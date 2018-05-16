Уголовное дело возбуждено в отношении гомельчанина, ранившего трех милиционеров

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) в отношении 23-летнего гомельчанина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Ранее судимый мужчина подозревается в насилии в отношении трех сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности. Создана следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Как сообщалось, мужчина находился в розыске. В апреле прошлого года он был осужден за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств и приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Сотрудники милиции УВД Гомельского облисполкома проводили оперативные мероприятия по установлению места нахождения гомельчанина. 15 мая оперативники нашли мужчину, и в 23.40 в областном центре, в троллейбусе №20, стоявшем на остановке "Универмаг "Гомель", были предприняты действия по его задержанию. В ответ злоумышленник оказал сопротивление и нанес правоохранителям ножевые ранения различной степени тяжести.

Сотрудников милиции оперативно доставили в больницу скорой медицинской помощи, где были проведены операции. Нападавший был обезврежен и задержан во время дальнейших разыскных мероприятий.

Следователи обращаются к гражданам, которые стали очевидцами произошедшего, с просьбой позвонить в городской отдел СК по телефонам 8 (0232) 59-57-63, 59-57-01.-0-