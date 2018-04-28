28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении лжеминера кафе в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Как сообщалось, 26 апреля в 23.10 в Московский РОВД Бреста на спецлинию 102 с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о заминировании кафе "Арена" на Варшавском шоссе, а также готовящемся взрыве. Из заведения были эвакуированы 17 человек. При обследовании помещения кафе саперы взрывоопасных предметов не обнаружили. Следственно-оперативная группа установила личность звонившего. Им оказался неработающий житель агрогородка Мотоль Ивановского района 1993 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до семи лет.-0-