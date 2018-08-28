Минчанин избил фельдшера в машине скорой помощи - возбуждено уголовное дело

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за избиение фельдшера скорой, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего минчанина по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК. Он подозревается в избиении фельдшера скорой помощи. "Следствием установлено, что 27 апреля 2018 года на остановке общественного транспорта был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, в состав которой входили два фельдшера, обе - молодые девушки. Пациент был осмотрен, медики приняли решение о госпитализации", - рассказала Юлия Гончарова.
По пути в больницу мужчина внезапно предпринял попытку выйти через заднюю дверь автомобиля скорой помощи. "Фельдшеры попытались его остановить, но в ответ на это одной из девушек он нанес несколько ударов, сопровождая свои действия угрозами и нецензурной бранью", - добавила официальный представитель СК.
По имеющимся в уголовном деле данным, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганства. Во время расследования допрошена потерпевшая, свидетель, изучается медицинская документация. Проводится расследование.-0-
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