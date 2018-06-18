18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении витебчанина, насмерть сбившего пенсионерку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла в областном центре 28 мая около 16.35 в районе дома №3 по ул.Лазо. 28-летний водитель Аudi-100 сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. От полученных травм 83-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Для установления всех обстоятельств аварии следователи обращаются с просьбой к свидетелям, очевидцам ДТП и гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33) 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону Витебского ГОСК 8(0212) 46-21-40.-0-

Фото УСК по Витебской области